Senadores pedem ao STF que investigue Bolsonaro por prevaricação

Randolfe, Contarato e Kajuru argumentam que Bolsonaro foi conivente com um possível caso de corrupção na compra da Covaxin ao tomar conhecimento da denúncia e não tomar providências. Os parlamentares querem uma investigação por parte da PGR

247 - Os senadores Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru apresentaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (28) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro por prevaricação no caso da compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Os parlamentares pedem que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue Bolsonaro por conivência diante da revelação supostamente feita a ele de que haveria um esquema de corrupção na compra do imunizante, conforme relatado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) à CPI da Covid na última semana.

"O Presidente não pode guardar para si informação tão relevante a ponto de apurar indícios de corrupção que remontam a cifra bilionária no bojo de uma pandemia com consequências sanitárias e socioeconômicas tão graves. Tinha ele o dever inafastável de oferecer os indícios de que dispunha à autoridade competente, para as apurações mais detalhadas", diz a ação entregue pelos senadores ao Supremo.

