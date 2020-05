Pimenta: Carla Zambelli entrega prova que faltava sobre interferência da Bolsonaro na PF

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) fez referência ao fato de a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) ter tido informação privilegiada sobre a operação da PF no estado do Rio, governador por Wilson Witzel, potencial adversário de Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2022 edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que, "ao anunciar operação na véspera, Carla Zambelli entrega prova que faltava sobre interferência da Bolsonaro na PF".

A parlamentar do PSL-SP teve informação privilegiada e citou a operação da Polícia Federal na véspera de ação na residência oficial do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A Operação Placebo investiga gastos de R$ 1 bilhão na construção de hospitais de campanha durante a pandemia no Rio.

Deputados aliados de Jair Bolsonaro comemoravam investigação contra Wilson Witzel (PSC-RJ) antes de os carros da PF saírem às ruas no Rio.

A PF emitiu uma nota apenas reforçando o objetivo da operação e não citou Witzel.

Ao anunciar operação na véspera, Carla Zambelli entrega prova que faltava sobre interferência da Bolsonaro na PF. pic.twitter.com/OW0DqUksuF — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) May 26, 2020

