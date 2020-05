PF solta nota sobre Operação Placebo e não menciona Witzel

247 - A Polícia Federal emitiu uma nota na manhã desta terça-feira (26) a Operação Placebo esclarecendo que o objetivo é apurar "indícios de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), no Estado do Rio de Janeiro". A operação investiga gastos de R$ 1 bilhão na construção de hospitais de campanha durante a pandemia no Rio. O restante da nota não citou o governador Wilson Witzel.

"Elementos de prova, obtidos durante investigações iniciadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal naquele estado foram compartilhados com a Procuradoria Geral da República no bojo de investigação em curso no Superior Tribunal de Justiça e apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro", diz a PF.

"Estão sendo cumpridos 12 Mandados de Busca e Apreensão nos estados de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ", conclui.

