Agentes da Polícia Federal de Brasília estão na residência oficial de Witzel desde o início da manhã

247 - Agentes da Polícia Federal estão no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Zona Sul da cidade, na manhã desta terça-feira (26). Não há informações sobre possível cumprimento de mandado no local. A ação é comandada pela corporação de Brasília.

A ação é comandada por agentes da Polícia Federal de Brasília. Quinze equipes estão em vários endereços, entre eles no Leblon, na Zona Sul, e na Rua Professor Valadares, no bairro do Grajaú, Zona Norte, onde morava o governador antes de assumir o mandato.

A Operação Placebo apura suspeitas de desvios ligados ao Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde para a construção de hospitais de campanha para enfrentamento do Covid-19.

Segundo as investigações, foi identificado um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

A ação tem autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Witzel tem sido um dos principais alvos dos ataques de Jair Bolsonaro, pois o governador do Rio é potencial candidato a presidente da República em 2022.

