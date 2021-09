'Zé Trovão não representa caminhoneiros', afirma deputado do PSL

Apoie o 247

247 - O deputado federal Nereu Crispim (PSL-RS) afirmou que Zé Trovão não representa a categoria dos caminhoneiros, apesar de ter incitado os atos de bolsonaristas pelo Brasil.

"Zé Trovão não representa a categoria dos caminhoneiros. Não se iludam, ele quer criar o caos", disse o parlamentar em entrevista ao portal Uol. "Nunca ouvi falar dele e vários colegas também não, é oportunista de última hora e o presidente Bolsonaro foi muito responsável ontem quando disse para buscar uma solução", completou.

De acordo com o deputado, os pontos de paralisação são feitos por "pessoas que não representam a categoria". "Ele (Jair Bolsonaro) tem liderança política sob alguns caminhoneiros com a ideologia bolsonarista. Como categoria, não é 100% que apoia esses atos", continuou.

Depois dos atos do 7 de setembro, quando houve a defesa de um golpe no país, caminhoneiros bolsonaristas passaram a bloquear estradas. Bolsonaro pediu a participantes do movimento que encerrassem os bloqueios, mas a situação ainda não voltou à normalidade. O empresário Marlon Bonilha, presidente da Pro Tork, fabricante de autopeças e acessórios para motos, por exemplo, resolveu manter dez caminhões do grupo estacionados em frente ao Supremo Tribunal Federal como forma de intimidar os ministros da Corte.

O STF entrou em estado de segurança máxima nessa quarta-feira (8). O esquema deve ser mantido até o final de semana.

