Caminhoneiro enfurecido chama Bolsonaro, que tenta desmobilizar greve, de "frouxo"

247 - Caminhoneiros bolsonaristas estão enfurecidos com a tentativa de Jair Bolsonaro de desmobilizar a greve da categoria, que paralisa as estradas do país nesta quinta-feira (9). Em mensagens de áudio obtidas pelo jornalista Leonardo Sakamoto, do UOL, um participante do movimento chamou Bolsonaro de "frouxo".

"Sinceramente, se nosso presidente falou isso, se o Tarcísio [de Freitas, ministro da Infraestrutura] falou isso, estão sendo muito frouxos. Começa uma treta, não consegue manter? São frouxos! A gente está com eles, e agora começando uma treta que os caminhoneiros não vão parar tão cedo. Agora, já que falaram pra caralho, assume a porra da bucha!", diz um dos áudios. "Tamos com eles, não largo mão, tamo junto... Só que começaram com uma classe que não vai parar tão cedo. Agora segura firme, porra!".

O caminhoneiro faz referência ao áudio de Jair Bolsonaro que circulou nos grupos de WhatsApp da categoria, enviado nesta quarta-feira (8), em que o chefe de governo diz: "Fala para os caminhoneiros aí que eles são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade".

Bolsonaro pediu, ainda, que os caminhoneiros deixem as questões políticas serem tratadas em Brasília. O ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) gravou um vídeo reforçando a mensagem de Bolsonaro.

O governo afirmou, na manhã desta quinta-feira (9), que Bolsonaro se reunirá com representantes dos caminhoneiros para tentar suspender a greve.

