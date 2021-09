Após insuflar caos, Bolsonaro agora pede a caminhoneiros que suspendam a greve

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro pediu a aliados nesta quarta-feira (8) que façam contato com caminhoneiros alinhados ao governo para liberar as rodovias bloqueadas depois das manifestações golpistas do dia 7 de setembro.

Em uma mensagem de áudio gravada nesta quarta-feira (8), Bolsonaro diz que a interrupção do trânsito prejudica a economia.

"Fala para os caminhoneiros aí que [eles] são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo", disse Bolsonaro, deixando claro que está fazendo um pedido a amigos: "Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, para liberar, tá ok?"

O governo teme que as manifestações de caminhoneiros nas estradas prejudiquem o próprio Bolsonaro caso os efeitos econômicos da paralisação se espalhem. Em algumas cidades, já há relatos de falta de combustíveis, informa a Folha de S.Paulo.

Caminhoneiros realizaram nesta quarta paralisações em trechos de rodovias em ao menos 15 estados. Sem apoio formal de entidades da categoria, os motoristas são alinhados politicamente ao governo ou ligados ao agronegócio.

