Flávio Bolsonaro compara Luciano Hang a Paulo Gustavo e apanha nas redes

"Queria ver você fazendo isso com a mãe do Paulo Gustavo", disse Flávio a Renan Calheiros, que tratava da certidão de óbito da mãe de Luciano Hang edit

247 - Presente na sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira (29) para tumultuar, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) comparou o caso de Luciano Hang, dono das lojas Havan, suspeito de manipular o atestado de óbito da própria mãe para mascarar a verdadeira causa - Covid-19 - ao caso da triste morte do ator Paulo Gustavo.

Dirigindo-se ao relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), que mostrava no telão da comissão a certidão de óbito da mãe de Hang, Regina Modesti Hang, e afirmava que o documento provava a fraude na causa da morte da mãe do empresário, Flávio Bolsonaro disse: “queria ver você fazendo isso com a mãe do Paulo Gustavo”.

A morte do ator Paulo Gustavo, ocorrida em maio de 2021 em razão da Covid-19, comoveu todo o país e sua mãe, Déa Lúcia, se tornou um símbolo do legado do artista.

Pelas redes sociais, internautas se revoltaram com a comparação esdrúxula feita por Flávio Bolsonaro.

Veja a repercussão:

Flávio Bolsonaro, lave muito bem essa sua boca e troque suas calças cagadas antes de falar o nome de Paulo Gustavo.

Sério mesmo que Flávio Bolsonaro evocou Paulo Gustavo para defender o Veidavan? — Erick Krominski (@EKrominski) September 29, 2021

Flávio Bolsonaro cita Paulo Gustavo, mas ele esquece que Paulo Gustavo foi tratado devidamente, e a mãe de Luciano Foi assassinada pelo kit COVID

O bandido do Flavio Bolsonaro abrindo a boca imunda pra falar do Paulo Gustavo. Te orienta, canalha!

O FDP do Flávio Bolsonaro citando o Paulo Gustavo foi pra acabar! #CPIdaCovid — Lázaro Rosa 🇧🇷✊🏿 (@lazarorosa25) September 29, 2021

TIRA O NOME DO PAULO GUSTAVO DA BOCA SEU LIXO NEGACIONISTA — ana júlia (@najudabahia) September 29, 2021

E o Flávio Bolsonaro que citou a mãe do Paulo Gustavo na CPI? pic.twitter.com/pKXX1fQzHO — Wellington Oliveira (@well_author) September 29, 2021

Flávio Bolsonaro tem que lavar muito a boca e comer muito arroz e feijão pra se atrever a citar Paulo Gustavo e a mãe dele — Ana Calorina 🥴 (@Calorina507) September 29, 2021

o Flávio Bolsonaro não tem o DIREITO de abrir a boca dele pra falar do Paulo Gustavo porque foi Ele que MATOU o paulo — tatinha (@taina_ulambo) September 29, 2021

