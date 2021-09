Aziz chama Hang de “fanfarrão” e “propagador de fake news” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang foi pressionado na CPI desta quarta-feira (29) por sua posição negacionista em relação ao número de mortes por Covid-19 durante a pandemia. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), chamou Hang de “fanfarrão”, “propagador de fake news” e descreveu seu comportamento como “monstruoso”.

Os senadores falavam sobre a tese da subnotificação de mortos pela Covid-19, disseminada por bolsonaristas . Hang foi questionado se acreditava terem morrido menos pessoas do que os números divulgados por órgãos oficiais. Ele respondeu desafiando os senadores a procurarem alguma postagem dele com essa afirmação.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou: “tem um vídeo seu conversando com o Osmar Terra”. “O que eu fiz com o Osmar Terra era a metodologia para saber o dia que a pessoa morreu. Porque como empresário, eu quero saber o dia”, começou a explicar Hang.

“Senhor Luciano, por favor”, interrompeu Aziz. “[Nem o senhor], muito menos o deputado Osmar Terra, que é um fanfarrão, que dizia que iam morrer 800 pessoas, mil pessoas, que vai estar indiciado na CPI, vocês têm capacidade para falar sobre isso. O senhor é um propagador de fake news no Brasil. O senhor induziu as pessoas, por questões econômicas, à morte. Não dá para um fanfarrão vir aqui falar o que quer para os ouvidos dos bolsonaristas não, rapaz”, disse ainda o presidente da CPI. “O senhor age de forma monstruosa”.

“O Osmar Terra é fanfarrão, sim. Enganou o teu pai”, disse ainda Aziz, direcionando-se a Flávio Bolsonaro, que ressurgiu na CPI nesta quarta-feira , onde não aparecia desde o recesso.

O relator tentou prosseguir com o questionamento: “o senhor acredita que morreram menos pessoas de Covid?”. O empresário respondeu: “o que eu queria era mais transparência para saber o dia em que a pessoa morreu. Se a curva estava subindo ou se a curva estava descendo. Somente isso”.

Os senadores transmitiram então um vídeo em que Luciano Hang contestava os números de óbitos. “Não percam, segunda-feira tem live com Osmar Terra: ‘A verdade por trás dos números’. Não se deixem enganar. Querem um Brasil liquidado economicamente, todo mundo quebrado e as pessoas psicologicamente afetadas”, anunciava Hang no vídeo.

Aziz reagiu indignado após o vídeo: “isso é monstruoso. Você age monstruosamente, rapaz”.

Omar Aziz chama o deputado Osmar Terra de fanfarrão e discute com Flávio Bolsonaro: "Ele enganou o seu pai". Presidente da CPI também acusou Hang de propagar fake news.



Omar Aziz chama o deputado Osmar Terra de fanfarrão e discute com Flávio Bolsonaro: "Ele enganou o seu pai". Presidente da CPI também acusou Hang de propagar fake news.

