Hang se contradiz em vídeo sobre a morte da mãe

247 - O empresário Luciano Hang admitiu à CPI da Covid que, antes de dar entrada em uma unidade da Prevent Senior, no dia 01 de janeiro deste ano, a sua mãe, Regina Hang, foi tratada com medicamentos do kit-Covid.

Hang disse que após a mãe testar positivo e com cerca de 90% do pulmão comprometido, trataram ela em casa com o kit covid (com hidroxicloroquina e ivermectina).

Como teve piora no quadro, mesmo após o uso de kit covid, a senhora Regina Hang deu entrada em um hospital da Prevent Senior em 1º de janeiro.

“Tudo foi legalmente certo. Os senhores senadores foram levados ao erro”, declarou Hang.

O empresário bolsonarista disse que ao dar entrada no hospital da Prevent Senior discutiu o quadro clínico da mãe e autorizou que todo e qualquer “tratamento” fosse prestado para que ela sobrevivesse.

“Conversei com os médicos, plantonistas, com o Pedro [Parilo, um dos sócios da Prevent] que faça tudo que for possível e impossível pela minha mãe.Como qualquer um aqui faria”. Hang, autorizou, inclusive, a ozonioterapia na mãe.

Ele afirmou ainda que lamentou nos vídeos a falta do tratamento “preventivo”. Ele disse que o “tratamento preventivo” não era “tratamento precoce”.

Porém, no vídeo exibido a pedido do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), sobre a morte da mãe, Hang diz que “se ela tivesse sido tratada com os remédios, poderia ter sido salva”.

O relator questionou o depoente se o prontuário teria sido fraudado, já que ele mesmo explicou que a mãe contraiu a Covid-19 de forma diferente ao que está no documento que a CPI teve acesso.

