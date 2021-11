Lula se reúne com lideranças no Parlamento Europeu para discutir agenda progressista para América Latina

O evento é intitulado Juntos durante a crise para uma nova agenda progressista. A presidente do grupo social democrata no Parlamento Europeu, Iratxe García Pérez, fará a abertura da reunião e o ex-presidente Lula dará a palestra principal do evento edit

247 - Em Bruxelas (Bélgica), como parte de sua viagem internacional pela Europa, o ex-presidente Lula (PT) chegou ao Parlamento Europeu, nesta segunda-feira, 15, para se reunir com lideranças e discutir uma agenda progressista para a crise pós-pandemia na Conferência de Alto Nível da América Latina, promovida pelo bloco social democrata.

O evento é intitulado Juntos durante a crise para uma nova agenda progressista. A presidente do grupo social democrata no Parlamento Europeu, Iratxe García Pérez, fará a abertura da reunião e o ex-presidente Lula dará a palestra principal do evento.

Entre os oradores, também estarão: Claudia Sheinbaum Pardo, chefe do Governo da Cidade do México; José Luis Rodríguez Zapatero, ex-Primeiro Ministro da Espanha (2004-2011); e Claudia Nayibe López Hernández, prefeita de Bogotá, Colômbia. O encerramento da reunião será feito pela coordenadora e pelo co-presidente da EuroLat (Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana), Maria-Manuel Leitão Marques e Javi López.

Antes do início da Conferência de Alto Nível do Parlamento, Lula concede entrevista ao vivo, ao lado da deputada espanhola Iratxe Garcia Perez, líder da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. A entrevista, às 12h, terá transmissão da TV 247.

Viagem na Europa

No domingo, 14, Lula se reuniu com o Prêmio Nobel de Economia de 2001, Joseph Stiglitz. A pauta do encontro foi “a superação do neoliberalismo e a urgência de se construir um futuro que leve em consideração o bem estar das pessoas”, segundo nota do próprio Lula em seu perfil no Twitter.

Lula está desde quinta-feira passada, 11, na Europa, com uma intensa agenda de encontros com lideranças políticas e sociais em quatro países da região.

O petista já teve encontros com lideranças, como o atual vice-chanceler e vencedor da eleição parlamentar de setembro na Alemanha, Olaf Scholz, que disse ter ficado encantado com Lula.

O ex-presidente também se encontrou com o presidente da Friedrich-Ebert-Stiftung eV (FES), Martin Schulz, que presidiu o Parlamento Europeu e também é membro do SPD.

Além da Bélgica, Lula ainda vai para a França e para a Espanha, onde terá compromissos e manterá diálogos sobre o cenário mundial e da América Latina no momento atual.

