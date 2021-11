Lula discute superação do neoliberalismo com o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu-se neste domingo em Bruxelas, na Bélgica, com o Prêmio Nobel de Economia de 2001 Joseph Stiglitz. A pauta do encontro foi “a superação do neoliberalismo e a urgência de se construir um futuro que leve em consideração o bem estar das pessoas”, segundo nota do próprio Lula em seu perfil no Twitter.

Lula está desde quinta-feira passada (11) na Europa, com uma intensa agenda de encontros com lideranças políticas e sociais em quatro países da região. Na Alemanha, onde Lula esteve até domingo, na Bélgica, onde chegou no próprio domingo, na França e Espanha, Lula terá compromissos e manterá diálogos sobre o cenário mundial e da América Latina no momento atual.

Stiglitz foi presidente do Conselho de Assessores Econômicos no governo Bill Clinton (1995-1997), vice-Presidente para Políticas de Desenvolvimento do Banco Mundial, onde se tornou o seu economista chefe. Recebeu em 2001 o Prêmio Nobel de Economia. É um líder do pensamento econômico que combate o neoliberalismo e propõe uma economia de desenvolvimento com combate às desigualdades sociais e ambientalmente equilibrada.

Veja o tuite de Lula:

Seguimos com as atividades aqui em Bruxelas. Ontem também me reuni com @JosephEStiglitz, vencedor do Nobel de Economia. Discutimos a superação do neoliberalismo e a urgência de se construir um futuro que leve em consideração o bem estar das pessoas.



📷 @ricardostuckert pic.twitter.com/mucnWoTuSg

