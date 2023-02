Bolsonaro usou uma ema para ocultar os efeitos colaterais da cloroquina

Apoie o 247

O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao saber dos estudos da European Medical Associarion (EMA) advertindo sobre os efeitos colaterais irreversíveis do uso contínuo da Hidroxicloroquina (muitos deles psiquiátricos) fez uma tática criminosa de dissuasão sobre o tema.

De forma inadvertida e bizarra apareceu oferecendo uma caixa daquele remédio para uma Ema (a ave). O ato foi visto, na época, como mais uma das excentricidades do ex-mandatário. Na verdade, porém, o mesmo estava criando uma barreira de acesso direto à informação de estudos sérios que colocavam por terra o uso contínuo de Hidroxicloroquina e o dito “Kit COVID”, distribuído para todo o país em postos de saúde ao custo de milhões e milhões de reais que poderiam ter sido utilizados para a compra de vacinas, máscaras , construção de leitos para doentes, etc…

Para o leitor ter ideia do efeito de dissuasão basta ir ao Google e digitar Cloroquina e EMA. Os principais resultados e notícias vão mostrar o ato exdrúxulo do então presidente.

Tal ação é mais uma evidência de que Bolsonaro e sua equipe de governo sempre souberam da ineficácia do uso do ”Kit COVID” e mais: tinham consciência plena de seus males para toda a população, possivelmente hoje com sequelas devido ao uso cotidiano de medicamentos com danos irreversíveis para suas respectivas saúdes.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

