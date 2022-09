Ciro, o abutre

"Ciro virou um abutre da miséria que as conjunturas lhe oferecem. O problema é que as pessoas têm mais do que um neurônio", diz Carlos D'Incao edit

Sempre denunciei Ciro Gomes como um elemento da direita infiltrado na esquerda. Em razão da defesa dessa tese fui acusado de extremista e até de lulista fanático. Tenho, nessa coluna, talvez mais de dez artigos - desde 2016 - destrinchando seus interesses escusos dentro da esquerda.

Ciro acreditava que o PT iria acabar com o golpe contra Dilma. Assim, se levantou retoricamente contra esse golpe com a finalidade de cair no gosto de um partido que, acreditava, estava em ruínas e nunca mais se levantaria.

Sua meta nunca foi defender Dilma e nem a democracia, mas se tornar na liderança da esquerda pós-Lula, pois via que o mesmo também passava por um ataque midiático gigantesco e um processo criminal que havia sido elaborado para encarcerá-lo.

Daí sua grande frustração em ver Fernando Haddad conseguir ir para o segundo turno em 2018 e - não fosse o apertado calendário eleitoral - talvez até virar contra Bolsonaro. Foi viajar e não se manifestou contra o fascismo tão logo obteve o resultado de sua costumeira pífia votação naquela mesma eleição.

Aqui vale o saber popular: o tempo revela a verdade das coisas… e hoje ninguém mais tem a menor dúvida que Ciro presta serviço ao fascismo unindo o discurso lava-jatista junto com as fakenews bolsonaristas.

Ciro assim o faz porque agora aposta no reverso da moeda: acredita que Bolsonaro será defenestrado do poder (talvez até preso) e que a direita, órfã de uma liderança, se levantará a seu favor.

No fim, Ciro virou um abutre da miséria que as conjunturas lhe oferecem. O problema é que as pessoas - diferente do que ele imagina - tem mais do que um neurônio e não o aceitará porque apesar de ser um reacionário, o coronel cearense é sobretudo a pintura maior do oportunismo, um ser impossível de se aproximar sem se tornar sua vítima, dependendo da conjuntura.

Além disso, Ciro é um cidadão intragável, incapaz de ser gente, incapaz de fazer coalizão nem com sua própria sombra e sempre assume a postura de um animal falacioso, grosseiro, desrespeitoso e inoportuno. O próprio FHC assim o qualificou... não com essas mesmas palavras, mas em seu conceito central.

Porém, ao ter um espírito fortemente autocrata e com traços de demência em seu egocentrismo extremado, se esquece que essas eleições são diferentes de qualquer outra na História da nossa república. Lutamos hoje em um campo minado e precarizado do que resta de democracia nesse país, para salvar a própria democracia e a República.

Isso faz de Ciro hoje não apenas um abutre da miséria conjuntural dos campos políticos, mas um traidor da nação. Por essa razão, Ciro nunca mais se levantará. Morrerá no ostracismo que, ironicamente, foi o primeiro ato punitivo criado contra a democracia na sua primeira manifestação histórica: na Atenas do período Clássico.

Temos pouco mais de duas semanas para uma possível vitória de Lula no 1° turno. O destino não deixa de ser cômico quando sabemos que isso provavelmente ocorrerá devido ao abandono dos eleitores de Ciro em defesa da democracia ou seja, ao ver que não há mais possibilidade de Ciro chegar em lugar nenhum, vão votar em Lula para acabar de vez com Bolsonaro. Acabarão certamente com muito mais do que imaginam ao assim fazerem.

