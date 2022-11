Sobre a faixa presidencial

Apoie o 247

ICL

O texto que se segue é singelo como uma poesia.

Por sorte do destino nenhum fascista quer passar a faixa presidencial para Lula. Nem Bolsonaro quer e muito menos Mourão, presidente e vice que nunca deveriam ter existido em nossa História.

Que alívio assim ser… e que sentido mais profundo do desprezo de ambos à transição democrática… Ficará registrado na História…

Na Constituição não há uma linha que obrigue Bolsonaro ou qualquer outra autoridade a passar a faixa presidencial. Ou seja, na ausência do presidente que sai, não deve-se seguir qualquer linha sucessória. A rigor, não há nada de irregular no ato do genocida.

A Constituição apenas versa sobre o termo de posse. Isso deve ser feito. A própria faixa foi criação de Hermes da Fonseca… um adorno de valor indiscutivelmente simbólico.

Ora, quem queremos enganar? Sabemos quem é a única pessoa com moral para entregar essa faixa presidencial para Lula: Dilma Rousseff. Ela merece. O Brasil merece. A História dessa nação merece.

Para que saibam todos que as forças democráticas esmagaram os anos de trevas de 2016 até 2022. Que vejam nesse ato o renascer de uma nação “com Supremo, com tudo”.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.