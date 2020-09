Com Pantanal e Amazônia em chamas, Salles parte para a baixaria contra Lula e o chama de "molusco"

O pior ministro do Meio Ambiente da história do Brasil, Ricardo Salles, que tem estimulado a grilagem e fechado os olhos para a destruição da Amazônia e do Pantanal, o que causará prejuízos bilionários ao País, decidiu agredir o ex-presidente Lula, que cobra ação governamental contra as queimadas edit

247 - O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, resolveu atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez cobranças às Forças Armadas contra o incêndio que consome grande parte do Pantanal e afirmou que o titular da pasta "é um cidadão descaracterizado de caráter". "Molusco, fica na sua", tuitou Salles, compartilhando parte de uma entrevista à CNN Brasil em que culpa os governos do PT pelo desmonte da infraestrutura de combate a incêndios florestais.

Em consequência das queimadas, o governo do Mato Grosso do Sul, por exemplo, decretou, na segunda-feira (14), estado de emergência ambiental por conta das queimadas na região. De acordo com estimativa do Ibama/Prevfogo, área atingida pelo fogo já ultrapassa de 1.450.000 hectares em três biomas que passam pelo território sul-mato-grossense - Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. A Polícia Federal investiga os responsáveis pelos incêndios.

De acordo com levantamento feito pelo Greenpeace Brasil, a Amazônia superou, na segunda-feira (14), o total de focos de calor registrado em todo mês de setembro de 2019. Nos primeiros 14 dias foram registrados 20.486 focos de calor, um aumento de 86% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, já foram identificados 64.498 incêndios no bioma.

Em sua entrevista, Salles lembrou da prisão de Lula. "Quem roubou o Brasil e por isso ficamos sem dinheiro para investir tanto na infraestrutura, quanto nas equipes, foi o governo dele e do poste dele, da presidente Dilma, que nos legou uma estrutura completamente desmontada quer seja pela incompetência, pela corrupção ou pela falta de caráter que esse grupo que dominava o governo nos deixou", afirmou.

Molusco, fica na sua ... pic.twitter.com/2eSrxFndY6 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) September 16, 2020

O ex-presidente foi condenado sem provas no processo do triplex no Guarujá (SP), acusado de ter recebido um apartamento como propina da OAS, mas nunca dormiu nem tinha a chave do imóvel. Ao apresentar a denúncia, em 2016, o procurador Henrique Pozzobon admitiu que não havia "provas cabais" de que Lula era o proprietário da unidade.

Já o ministro foi condenado em primeira instância por coagir um funcionário a liberar uma área de mineração a mando da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Salles é investigado por enriquecimento ilícito e, após assumir o cargo no governo Bolsonaro, cortou 77% dos conselheiros do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

As críticas à gestão dele na pasta aumentaram a partir do segundo trimestre deste ano, após a divulgação de conteúdo de um vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, quando Salles sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

Um levantamento publicado na semana passada pelo jornal Folha de S.Paulo em parceria com o Instituto Talanoa mostrou que, entre março e maio deste ano, o governo publicou 195 atos no Diário sobre o meio ambiente. Nos mesmos meses de 2019, foram apenas 16 atos publicados relacionados ao tema, um aumento de 12 vezes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.