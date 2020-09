Lula: “por que nossos 60 mil soldados não combatem o fogo no Pantanal?”

“Se não estamos travando nenhuma guerra com outro país, por que nossos 50 ou 60 mil soldados não estão agindo para combater as queimadas na Amazônia e no Pantanal?”, questionou o ex-presidente Lula, que acrescentou: “a gravidade do incêndio é irresponsabilidade de Bolsonaro” edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista concedida ao site DCM nesta terça-feira (15), lamentou as queimadas que destroem a região Norte e Centro-Oeste do país. Em sua visão, o exército deveria estar agindo no combate à chamas. “Por que nossos 60 mil soldados não combatem o fogo no Pantanal?”, questionou.

Lula afirmou que existem efeitos climáticos que causam queimadas em diversas regiões do mundo, mas que o governo de Jair Bolsonaro tem se mostrado incompetente no enfrentamento ao problema. “Salles [Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente) é descaracterizado de caráter. Não tem respeito pelos índios, pela natureza”.

“Os incêndios não são apenas da responsabilidade Bolsonaro, mas a gravidade do incêndio passa a ser sim irresponsabilidade de Bolsonaro”, acrescentou.

Saiba mais

O secretário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Mato Grosso, Flávio José Ferreira, afirmou em entrevista ao Fórum Café, na manhã desta terça-feira (15), que o Ministério da Defesa tem proibido o Exército de atuar no combate aos incêndios no Pantanal. De acordo com ele, bombeiros e voluntários são os principais responsáveis por conter as chamas no bioma.

“O Ministério da Defesa proibiu o Exército de ajudar. Segundo o governo, a Marinha que deveria dar o suporte, mas deram suporte com apenas um helicóptero. Há também cinco aviões que não estão sendo utilizados. Quem está combatendo o fogo de maneira árdua lá são os bombeiros do Mato Grosso e voluntários”, disse. “É uma tristeza… Animais mortos, falta de alimentação, se pensa no problema hoje e no amanhã também”, lamentou.

Asssista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.