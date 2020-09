Gilmar defende Luiza Trajano e condena racismo incitado por Bia Kicis

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes condenou o racismo incitado pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) neste domingo (27), sem citar o nome da parlamentar.

“O preconceito racial é uma das maiores chagas da nossa tradição colonial. Qualquer iniciativa - seja do Estado ou da iniciativa privada - que vise a reparar a história de segregação da população negra deve ser louvada, jamais achincalhada. Racismo é crime e fomentá-lo também”, publicou Gilmar no Twitter.

A deputada compartilhou mais cedo um meme racista que trazia fotos de Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta, ex-ministros de Bolsonaro que estariam “desempregados”, pintados de preto, fazendo alusão ao programa de trainees do Magazine Luiza que só irá aceitar inscrições de pessoas negras.

Depois da denúncia de racismo, a deputada reagiu atacando jornalistas , dizendo que racista era o Magazine Luiza e fazendo um discurso sobre meritocracia. A empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, afirmou em uma live neste sábado (26) que não pode haver meritocracia se o ponto de partida entre as pessoas não é o mesmo.

