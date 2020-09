Deputada bolsonarista Bia Kicis faz postagem racista com Moro e Mandetta

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) compartilhou postagem racista contra Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta, ex-ministros do governo de Jair Bolsonaro. A postagem afirma que Moro e Mandetta estão desempregados e estão se pintando de preto para fingir que são negros e conseguir uma vaga na política de inclusão do Magazine Luiza.

O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Guilherme Casarões compartilhou imagem da publicação de Kicis e pressionou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmando que a postagem racista viola o Código de Ética da Casa.

Em live transmitida pelo Grupo Prerrogativas e a TV 247, a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, explicou a política de inclusão de funcionários negros na empresa. Ela afirmou que “não pode ter meritocracia se o ponto de partida não é o mesmo”.

