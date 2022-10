Lula: 'grana para o bolso, o povo brasileiro sabe quem levou'

Em debate na Globo, o presidenciável do PT citou os 51 imóveis e as rachadinhas envolvendo a família Bolsonaro edit

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lembrou nesta sexta-feira (28) dos 51 imóveis avaliados em R$ 26 milhões e comprados pelo clã presidencial.

Em debate com Jair Bolsonaro na Globo, o ex-presidente também citou as rachadinhas, esquema de corrupção que envolvia o atual senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando o parlamentar era deputado estadual no estado do Rio de Janeiro.

Laranja da família Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi preso em junho de 2020 por envolvimento nas rachadinhas. Ele movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017, de acordo com o relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

O ex-presidente também prometeu aumentar o salário mínimo acima da inflação.

No País, Lula ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (27), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro. O petista conseguiu mais votos que o seu adversário nas regiões Norte e Nordeste. No Centro-Oeste, onde fica o estado de Goiás, o candidato do PL teve 53% e Lula, 40%.

