Ministros querem a demissão de Milton Ribeiro para salvar o governo

247 - Ministros da ala política do governo Jair Bolsonaro (PL) avaliam que a demissão do ministro da Educação, Milton Ribeiro, é a melhor saída para salvar a imagem da gestão federal diante do escândalo do esquema de propinas dentro do MEC revelado nos últimos dias. A informação é de Bela Megale, do jornal O Globo.

Na avaliação da parte do corpo ministerial de Bolsonaro, a melhor opção seria que Ribeiro pedisse demissão, aproveitando a saída de outros colegas que deixar seus postos até 2 de abril para disputar a eleição.

Por outro lado, Ribeiro não dá sinais de que deseja sair da pasta. À CNN Brasil nesta quinta-feira (24), o ministro afirmou que recebeu um telefonema de Bolsonaro dizendo que ele permanece no comando do MEC. Milton Ribeiro tem ligações próximas com a família Bolsonaro, e isto o ajuda a se manter no cargo.

Membros do governo acreditam as investigações sobre o esquema no MEC têm potencial para manchar a imagem - falsa - do governo de anticorrupção. Por esta razão, ministros avaliam que a melhor saída seria um pedido de demissão por parte de Ribeiro, assim Bolsonaro não assumiria que houve irregularidades no MEC sob seu governo.

Se o assunto não sair de pauta logo, dizem os ministros, a queda de Ribeiro é inevitável.

