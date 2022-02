Pacheco avalia desistir da corrida pela Presidência e espera articulações de Kassab que definirão aliança do PSD

Presidente do Senado deve ser mantido como pré-candidato do PSD até que Kassab conclua as negociações edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), avalia desistir de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, informa o Estado de S. Paulo. Com péssimo desempenho nas pesquisas, Pacheco pode se manter focado no Congresso e na tentativa de reeleição em fevereiro de 2023.

Aliados já veem Pacheco de fora da disputa, mas o PSD, comandado por Gilberto Kassab, deve manter o presidente do Senado como candidato até que costuras sejam feitas por alianças neste ano.

A aliança mais provável é com o PT, que lidera as pesquisas eleitorais com a pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT). O petista tenta se aproximar do PSD e de Kassab, que já até mesmo declarou que toparia ser seu ministro.

Interlocutores de Pacheco ainda dizem que ele tem muito a perder ao desviar a atenção do Senado para a corrida presidencial. Pacheco está na metade de seu mandato e pode se reeleger, principalmente com um possível apoio do PT.

Uma decisão formal do PSD sobre Pacheco só deve acontecer em março. Até lá, o nome do senador deve ser mantido.

