Kassab descarta apoio ao PT no primeiro turno e diz que PSD terá candidato próprio

"É muito majoritária no partido essa questão da candidatura própria", disse o presidente do PSD, Gilberto Kassab

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que a possibilidade de apoio ao PT no primeiro turno da eleição presidencial é "um fato vencido". De acordo com o pessedista, o partido insistirá na candidatura própria, possivelmente, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG).

"Já foi discutido não ter candidatura. Temos no partido aliados importantes do PT nos seus estados, e em alguns momentos pediram que fosse discutida essa aliança com o PT no 1º turno. Mas é um fato vencido, porque é muito majoritária no partido essa questão da candidatura própria", disse Kassab em entrevista à GloboNews. "Vamos perseguir, teriam outros bons quadros, se não fosse a candidatura do Rodrigo Pacheco", complementou.

As pesquisas de intenções de voto mostraram Pacheco em baixa. Levantamento Ipespe, por exemplo, divulgado em 27 de janeiro mostrou o senador com 1% da preferência. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu na liderança, com 44% do eleitorado. O petista tem chances de vitória no primeiro turno.

