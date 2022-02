Kassab sinaliza que pode compor governo Lula como ministro: 'não vou dizer que não aceito missões'

Presidente do PSD, Kassab não fecha as portas para uma aliança com Lula, ainda que defenda a pré-candidatura de Rodrigo Pacheco ao Palácio do Planalto edit

247 - Presidente do PSD, Gilberto Kassab não fecha as portas para a possibilidade de compor um eventual terceiro governo do ex-presidente Lula (PT). O petista é o favorito, segundo pesquisas, para vencer a eleição de 2022.

Ainda que Kassab defenda a pré-candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), à Presidência da República - mesmo que Pacheco já admita não ter chances e considere desistir da corrida - o dirigente partidário acena para a possibilidade de aliança com petistas.

Em entrevista a Andreia Sadi, que vai ao ar na noite desta quarta-feira (2), Kassab diz, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, que poderia aceitar um convite de Lula para comandar um ministério. "Não vou dizer que não aceito missões (...), dizer para você que não vou ser ministro. Não vou deixar de analisar nenhum convite porque é muito honroso ser ministro, mas realmente não está nos meus planos nos próximos anos".

O nome de Kassab chegou a ser ventilado como possível candidato a vice na chapa presidencial de Lula, mas tudo indica que o cargo deve ficar mesmo com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido).

Recentemente, Ricardo Noblat, do Metrópoles, afirmou que Lula tem interesse em intensificar as negociações com Kassab.

