Lula quer selar aliança com o PSB logo e partir para negociações com PSD de Kassab

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), de acordo com Ricardo Noblat, do Metrópoles, tem pressa para selar de uma vez por todas a aliança com o PSB. Na visão do petista, quanto antes o impasse com o PSB estiver garantido, mais cedo sua campanha poderá partir para outras negociações.

Lula quer trazer para perto de si o PSD, de Gilberto Kassab, que pode abrir mão de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao Palácio do Planalto.

Para o ex-presidente, a aliança com o PSB e a provável filiação do ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) - cotado para ser seu vice - à sigla atrairá o PSD.

PUBLICIDADE

Lula quer aproveitar seu bom desempenho nas pesquisas atualmente para garantir o apoio de PSB e PSD. A campanha do petista teme perder pontos nas pesquisas a partir de abril, quando os ataques ao ex-presidente devem se intensificar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE