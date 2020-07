Mortes por coronavírus já ultrapassam 510 mil no mundo

Já a quantidade de casos de Covid-19 chegaram a 10,7 milhões no planeta, de acordo com relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) edit

247 - Relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que os óbitos por coronavírus já ultrapassaram 510 mil no mundo. O país que mais registra mortes diárias é o Brasil.

Já a quantidade de casos de coronavírus chegaram a 10,7 milhões no planeta. No Brasil, são cerca de 1,4 milhões. O País é o segundo mais afetado no mundo e fica atrás apenas dos Estados Unidos que têm 2,6 milhões de casos registrados. São os dois únicos países que registraram mais de um milhão de casos.

Resultados de medicamentos testados contra o coronavírus devem sair em breve, afirma OMS

A OMS disse que espera obter os resultados dos medicamentos cotados para o tratamento do coronavírus nas próximas duas semanas, segundo afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta sexta-feira (3).

Outro dirigente Mike Ryan, do programa de emergências da OMS, disse que ainda não há previsão para quando uma vacina contra a Covid-19 será finalizada. No mundo 18 vacinas já estão sendo testadas em seres humanos, como uma desenvolvida pela Universidade de Oxford, com testes no Brasil.

A organização afirmou que a vacina que está sendo testada no Brasil, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca, é atualmente a mais avançada em termos de pesquisa no mundo.

