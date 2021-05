Flávio Bolsonaro defende que Pazuello vá à CPI: 'tem que vir falar tudo que sabe'

O senador afirmou que o ex-ministro da Saúde, em depoimento, convencerá os senadores sobre sua atuação no ministério. "Ele tem que vir depor e vai vir muito bem, tenho certeza", falou edit

247 - Após comparecer à CPI da Covid nesta quarta-feira (12) para tumultuar a comissão, que estava em meio a uma sessão tensa diante do depoimento do ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) Fabio Wajngarten, inclusive ameaçado de prisão, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) falou sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, marcado para 19 de maio

"O senhor defende que o Pazuello deponha aqui na CPI?", perguntou um dos repórteres a Flávio, que disse que o ex-ministro precisa sim falar à CPI e que, com o depoimento, 'convencerá' diversos senadores sobre sua atuação na pasta. Pazuello, por sua vez, não tem se mostrado tão confiante. Informações dão conta de que a Advocacia-Geral da União (AGU) prepara um habeas corpus a ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-ministro possa responder apenas aos questionamentos que quiser na CPI.

"Ele vem depor. Não negou que virá. Aliás, ele tem que vir depor e vai vir muito bem, tenho certeza, porque ele tem a verdade ao lado dele para poder trazer ao conhecimento de muitos senadores na CPI e vai convencer vários, tenho certeza disso, como já aconteceu com o almirante Barra [Torres], da Anvisa, quando veio aqui e explicou tecnicamente qual era asituação e convenceu muitos senadores de que ele estava fazendo a coisa correta. Na minha opinião, acho que ele tem que vir falar tudo que ele sabe, todo o trabalho dele, para mostrar como ele foi importante no Ministério da Saúde", disse Flávio.

