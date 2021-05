Barraco na CPI: Flavio Bolsonaro chama Renan de vagabundo e recebe resposta. “Vagabundo é você que roubou”

VÍDEO: Sessão da CPI da Covid terminou em bate-boca após Flavio Bolsonaro chamar o relator, Renan Calheiros, de “vagabundo” por defender a prisão de Fabio Wajngarten. E ouviu: “vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete” edit

247 - A sessão da CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (12) terminou em bate-boca entre os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Flavio chamou Renan de “vagabundo” e recebeu resposta: “vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete”.

Flavio participou da sessão com o ex-secretário da Secom Fabio Wajngarten apesar de não ser membro da CPI e marcou presença apenas com o tumulto final, sem ter feito qualquer fala ou pergunta antes disso.

O filho de Jair Bolsonaro disse que ‘cidadão honesto’ como Wajngarten não poderia ser preso por vagabundo como Renan. “Quem disse que entrevista à Veja é parâmetro para falar a verdade aqui ou não?”, indagou ainda. Ele continuou os xingamentos a Renan em entrevista após o fim da sessão.

Mentiras de Wajngarten

Ao menos três senadores defenderam a prisão de Fabio Wajngarten por mentir em seu depoimento: Renan Calheiros, Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabio Contarato (Rede-ES).

Declarações que o ex-chefe da Secom fez à Veja foram negadas aos senadores, mas um áudio desmentiu o depoente . Além disso, houve mentiras sobre campanha publicitária do governo e sobre o afastamento do ex-secretário em março por Covid .

Flavio Bolsonaro: 'imagina a situação. Um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros'. Renan: 'você que é vagabundo. Roubou dinheiro do pessoal do seu gabinete'. pic.twitter.com/gR8Qm3ehz8 — JOTA (@JotaInfo) May 12, 2021





