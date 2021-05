Bolsonaro ficou "bufando de raiva" com depoimento do presidente da Anvisa à CPI

De acordo com parlamentar que frequenta o Palácio do Planalto, Bolsonaro deve colocar em prática "alguma retaliação" contra Antonio Barra Torres edit

247 - Jair Bolsonaro ficou "bufando de raiva" ao assistir ao depoimento do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra torres, à CPI da Covid nesta terça-feira (11), de acordo com informações passadas por um parlamentar com trânsito no Palácio do Planalto ao site O Antagonista.

Barra Torres se mostrou independente ao falar aos senadores, afirmando, por exemplo, que não existe tratamento precoce contra Covid-19 e se posicionando contra aglomerações, além de dizer não achar razoável que alguém não apoie vacinas.

O diretor-presidente da Anvisa ainda confirmou uma reunião no Palácio do Planalto no início de 2020 que tinha como objetivo alterar a bula da cloroquina para indicar o medicamento como possibilidade de tratamento para a Covid-19.

Barra Torres foi indicado para o cargo por Bolsonaro, mas não pode ser demitido. A indicação pelo presidente da República e a aprovação pelo Senado Federal faz com que o diretor-presidente ocupe o posto por um mandato de cinco anos.

De acordo com a mesma fonte ouvida pelo site, levando em consideração o temperamento de Bolsonaro, "alguma retaliação deve ter" contra Barra Torres.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.