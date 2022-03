Djonga incentiva plateia do Lollapalooza a gritar contra Bolsonaro: “gosto de desobedecer” (vídeos)

“Não pode falar não? Vou falar porque eu gosto é de desobedecer”, estimulou o rapper, ouvindo da plateia: “ei, Bolsonaro, vai tomar no c*” edit

247 - O rapper Djonga estimulou a maior sequência de gritos contra Jair Bolsonaro durante o Lollapalooza neste domingo (27), durante seu show.

"Dedo do meio para o alto. Pensa numa pessoa que vocês odeiam muito. Não pode falar não? Vou falar porque eu gosto é de desobedecer”, provocou.

A plateia obedecia com animação: “ei, Bolsonaro, vai tomar no c*”.

Outro grito foi de “fora Bolsonaro”, cantado em espécie de dueto entre o cantor e a plateia.

As manifestações de artistas contra Bolsonaro continuaram neste domingo, com Fresno e Lulu Santos , mesmo depois de decisão do TSE que proibiu manifestações políticas durante o festival.

Os alvos da decisão, no entanto, não puderam ser intimados por dados incorretos de endereço e CNPJ da empresa responsável pelo evento.

O DJONGA JÁ MANDOU UM BOLSONARO VAI TOMAR NO CU KKKKKKK🔥 pic.twitter.com/hIoyiGcQsg — JaIrme’s Elections Race (@jairmearrependi) March 27, 2022

Djonga e um coro de #ForaBolsonaro épico no #Lollapalooza pic.twitter.com/LmN7f7t9g8

Djonga o maior 🙏👏❤️ pic.twitter.com/ZtwR3fcOqm — Johnny Hooker 💉 VACINA JÁ! 💉 (@JohnnyHooker) March 27, 2022

