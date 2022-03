TSE não consegue intimar Lollapalooza e proibição de manifestação política no evento fica inócua

A advogada representante do PL, que entrou com a ação, errou o e-mail e o CNPJ do Lollapalooza e o tribunal intimou uma empresa inapta desde 2018 edit

247 - O Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu contato com as empresas alvo da decisão do ministro Raul Araujo, que proíbe manifestações políticas durante o Lollapalooza . Com isso, a decisão se torna inócua para esta edição do festival, que se encerra neste domingo (27) em São Paulo.

A advogada representante do PL, partido de Jair Bolsonaro, que entrou com a ação, errou o e-mail e o CNPJ do Lollapalooza. Segundo os documentos do despacho (veja abaixo), o TSE intimou uma empresa inapta desde 2018 em decorrência do erro.

O pedido do PL foi atendido monocraticamente por Raul Araujo neste final de semana. O mesmo ministro já negou , em decisão anterior, a retirada de outdoors favoráveis a Bolsonaro.

Nos registros do site do TSE, Daniel Vasconcelos Borges Netto, da Coordenadoria de Processamento, informa que uma das empresas não informou endereço de correspondência o e-mail informado era inexistente. Já a razão social do Lollapalooza só informou endereço de correspondência, o que seria de inútil utilização, uma vez que o festival acaba neste domingo.

A cantora Anitta repudiou a decisão do TSE em vídeo . E já neste domingo, após a decisão, a banda Fresno desafiou o tribunal e gritou “fora, Bolsonaro” no palco e exibiu a frase nos telões do show.

Confirmando meu tweet passado. A decisão só irá valer no #Lollapalooza 2023.

A certidão processual mostra que o TSE não sabe como intimar, e não conseguirá a tempo.

Portanto, a decisão não existe juridicamente falando. #LollaBRNoMultishow @cauemoura @Anitta @felipeneto pic.twitter.com/ePAKNwfDuK — Ronan Wielewski Botelho (@RonanBotelho) March 27, 2022

Advogado do PL erra e-mail e CNPJ do Lollapalooza e determinação contra atos políticos no festival não é válida. Segundo os documentos do despacho, o TSE intimou uma empresa inapta desde 2018 graças ao erro do pedido realizado pelo partido. https://t.co/PBJNK3Kwgp pic.twitter.com/U0Q525PW1o — BCharts (@bchartsnet) March 27, 2022

