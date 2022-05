Gusttavo Lima faz show pago por emenda de André Janones, presidenciável suspeito de rachadinha

O cantor participará de um evento milionário, pago com emenda parlamentar de André Janones (Avante-MG), pré-candidato ao Planalto. Shows do artista são investigados em três estados edit

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Gusttavo Lima e outros nomes da música sertanejo, como Zezé di Camargo e Luciano, têm uma apresentação marcada para um evento que acontecerá entre os dias 15 e 25 de setembro em Ituiutaba (MG). O deputado federal André Janones (Avante-MG), pré-candidato à Presidência, destinou R$ 1,9 milhão uma emenda parlamentar para bancar a festa. A cidade é governada pela prefeita Leandra Guedes (Avante), ex-assessora de Janones na Câmara e investigada junto com o parlamentar por uma suspeita de rachadinha no gabinete dele.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, publicada nesta segunda-feira (30), o repasse para a cidade natal de Janones será feito por meio de uma transferência especial, apelidada de "cheque em branco" ou "PIX orçamentário". Parlamentares usam essa modalidade de emenda com o objetivo de transferir dinheiro federal diretamente a estados e a municípios para uso livre pelos prefeitos e governadores, sem fiscalização federal.

O governo federal empenhou a verba no último dia 17. O montante deverá cair nos cofres do município até julho. O evento também terá shows de João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e da cantora gospel Fernanda Brum, além de outros artistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O deputado Janones defendeu o uso da emenda parlamentar para bancar o show com Gusttavo Lima em Minas Gerais. "Sempre destinei e continuarei destinando emendas para promover festas pro povão, seja de Ituiutaba, do Triângulo mineiro, de toda Minas Gerais e, se eleito presidente, de todo Brasil", afirmou. "Apesar de ser de portões abertos, a festa não será ‘de graça’, pois o dinheiro que banca tudo sai do bolso do povo e não do meu nem de prefeito nenhum".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presidenciável, o parlamentar aparece nas pesquisas com cerca de 2% dos votos - o percentual constou, por exemplo, na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (26) passada.

Esquema de rachadinha

O Ministério Público Federal (MPF) investiga André Janones pela prática de rachadinha em seu gabinete. De acordo com reportagem do site Metrópoles, publicada em janeiro deste ano, ex-assessor Fabrício Ferreira do parlamentar afirmou em dezembro que Leandra Guedes recolhia parte do salário do ex-assessor Alisson Camargos, atual secretário de Meio Ambiente da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fabrício Ferreira enviou dois áudios à Procuradoria-Geral da República, no qual conversaria com outro ex-assessor, Alisson Camargos, em julho de 2020.

"Você tem que passar esse mês ainda para ele (André Janones)?", pergunta Fabrício. Alisson respondeu: "Tem que passar ainda. Faz as contas aí". “"Mês passado você passou quanto?", questionou Fabrício. "Quase cinco conto (sic) que eu passo para ele. Nem nove mil eu estou tirando. Nove mil assim, no papel, entendeu? Não é fácil não, rapaz", afirmou Alisson.

Na época, o deputado Janones, a ex-assessora Leandra Guedes, e o ex-assessor Alisson Camargos, afirmaram que desconheciam o caso e estaria à disposição para esclarecer os fatos. Camargos disse que como assessor parlamentar "jamais devolveu ou cogitou devolver qualquer valor de sua remuneração".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shows investigados em três estados

O cantor Gusttavo Lima tem shows investigados em outras três cidades. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se houve irregularidades na contratação dele para um show em Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense, por R$ 1 milhão.

Em Roraima, o show do cantor foi marcado para a cidade de São Luiz, que tem o segundo PIB mais baixo do estado. O valor do contrato para a apresentação do artista é de R$ 800 mil. O município tem apenas dois hotéis

Em Minas Gerais, além de Ituiutaba, foi marcado um show em Conceição do Mato, no valor de R$ 1,2 milhão, mas o evento foi cancelado por conta das denúncias de irregularidades. A prefeitura da cidade desviou dinheiro para o gasto com a apresentação do artista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE