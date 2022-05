Após denúncia de desvio, prefeitura de MG cancela show milionário de Gusttavo Lima

A decisão veio depois da revelação de que o show do cantor sertanejo custaria R$ 1,2 milhão aos cofres públicos com dinheiro destinado à saúde e educação edit

247 - O prefeito de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, decidiu cancelar show milionário com Gusttavo Lima.

A decisão vem depois da revelação de que o show do cantor sertanejo custaria R$ 1,2 milhão aos cofres públicos com dinheiro destinado à saúde e educação.

"Infelizmente nós vamos ter que adiar a vinda do embaixador [Gusttavo Lima] e também do Bruno e Marrone, por questões eleitorais que tentaram envolver Conceição do Mato Dentro, a minha honra pessoal", afirmou José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito da cidade mineira.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, a prefeitura informa que o cache do cantor foi pago com recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, a CFEM.

