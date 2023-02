Madrinha da ala da Velha Guarda, Janja comemora título da Imperatriz Leopoldinense

Apoie o 247

247 — Madrinha da ala da Velha Guarda da Imperatriz Leopoldinense, a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, comemorou o título conquistado pela escola de samba no Grupo Especial do carnaval deste ano — após 22 de jejum e um ano depois de retornar à elite.

Trata-se do 9º título da escola, que venceu também em 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

“Parabéns para a minha querida oficialgresil, campeã do Carnaval Carioca, com um enredo histórico sobre Lampião. Muito grata por ser madrinha da Velha-Guarda da Escola este ano!”, escreveu Janja no Twitter.

Integrantes do Partido dos Trabalhadores trabalharão para a presença da primeira-dama no Desfile das Campeãs do Carnaval carioca, no próximo sábado, 25, na Sapucaí. O evento contará com as seis melhores escolas de samba de 2023.

