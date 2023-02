Com desfile sobre Lampião, Imperatriz Leopoldinense é campeã do carnaval 2023 do Rio

O segundo lugar ficou com a Unidos do Viradouro edit

247 - Após 22 anos, a Imperatriz Leopoldinense voltou a ser campeã do carnaval do Rio de Janeiro, informa o jornal O Globo.

O desfile da escola do carnavalesco Leandro Vieira contou, em forma de literatura de cordel, o destino de Lampião após a morte do Rei do Cangaço.

A Unidos do Viradouro foi a vice-campeã.





