Homem que matou com o seu amigo sete pessoas após perder disputa em jogo de sinuca é militante bolsonarista

247 - A Polícia Civil identificou na noite desta terça-feira (21), os dois atiradores responsáveis pela chacina em um bar de Sinop, a 503 km de Cuiabá.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos - militante bolsonarista- e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, estão foragidos. Sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, foram assassinadas.

A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil, Braulio Junqueira, que informou à reportagem do portal G1 que depoimentos de testemunhas estão sendo ouvidos.

Nas imagens que circulam nas redes, é possível ver quando um dos suspeitos, de camiseta azul, armado com uma pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede.

Enquanto isso, o outro homem, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta atirando várias vezes.

