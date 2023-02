Janja pode comparecer ao Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio

O evento contará com as seis melhores escolas de samba de 2023 no próximo final de semana edit

247 - Integrantes do Partido dos Trabalhadores trabalharão para a presença da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, no Desfile das Campeãs do Carnaval carioca, no próximo sábado (25), na Sapucaí. O evento contará com as seis melhores escolas de samba de 2023, de acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (22) na coluna de Lauro Jardim.

A legenda transmitiu as felicitações da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, à escola Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval no estado do Rio. Ela se encontrou com diretores e artistas da instituição no início de fevereiro e aceitou um convite para ser madrinha da ala da Velha Guarda.

