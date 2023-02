Vencedora do Carnaval do Rio, Imperatriz tem Janja como madrinha da velha-guarda

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi madrinha da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense, escola campeã do Carnaval do estado do Rio de Janeiro.

O tema do desfile foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião (1898-1938), que anda pelo Sertão, fica no imaginário brasileiro e, principalmente, na Região Nordeste do País.

Em desfile no Rio, a escola Viradouro ficou em segundo lugar e a Vila Isabel, em terceiro.

🚨 JANJA NO CARNAVAL: Após Antônia Fontenelle criticar roupa de Janja na posse chamando de "velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense", a escola de samba convidou a primeira-dama para desfilar como madrinha de sua velha-guarda e exigiu o banimento de Fontenelle do carnaval. pic.twitter.com/PmFKuMEzL7 — ACERVO (@AcervoCharts) January 3, 2023





