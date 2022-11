Abílio Diniz tem encontro com Lula e apresenta demandas do empresariado

Apoie o 247

247 - O empresário Abílio Diniz teve nesta sexta-feira (11) um encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado de São Paulo. "Será ouvida com certeza sobre o que o empresariado quer para a pasta da economia", disse a jornalista Julia Duailibi na GloboNews, que divulgou a informação.

O empresário também havia manifestado apoio a Lula ao dizer que "não há nenhuma razão" para o mercado ter pânico com o futuro governo.

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI), responsável pela coordenação na área de orçamento do gabinete de transição, afirmou nesta sexta-feira (11) que as negociações da PEC da Transição estão sendo feitas "com muita responsabilidade" no controle das contas públicas.

O presidente eleito e o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), reforçaram nessa quinta-feira (10) que o governo vai conciliar responsabilidade fiscal e direitos sociais. O petista fez críticas à reação do mercado após o anúncio de novos nomes para o gabinete de transição.

