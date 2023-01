Haddad quer fazer pente-fino em deduções de saúde do Imposto de renda e que somam R$ 92 bilhões

De acordo com números do Sindifisco Nacional, as deduções com gastos em saúde no IR somaram R$ 92,1 bilhões para o ano-calendário de 2020 edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer fazer um pente-fino nas deduções de saúde do imposto de renda (IR) de Pessoas Físicas (IRPF) para evitar abusos. O titular da pasta quer investigações para saber se esta medida envolve até tratamentos estéticos fora do Brasil. De acordo com números do Sindifisco Nacional, as deduções com gastos em saúde no IR somaram R$ 92,1 bilhões para o ano-calendário de 2020.

Em entrevista à TV 247 nessa terça-feira (3), Haddad afirmou que a "primeira providência é fazer pente fino em abuso". "Toda vez que você não tem teto de dedução, não tem limite de dedução, você identifica abuso. Isso é insignificante na proporção geral, mas moralmente falando é importante coibir. Eticamente falando você precisa fechar esse tipo de torneira, porque quando vem à tona uma coisa dessa não é agradável você ver uma pessoa que foi fazer tratamento estético no exterior deduzir do Imposto de Renda".

Na mesma entrevista, o ministro disse que o governo Jair Bolsonaro deixou um rombo avaliado em cerca de R$ 300 bilhões nas contas públicas. Haddad também falou sobre a importância de controlar juros e inflação.

