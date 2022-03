Lula sobre Adriano Pires, novo presidente da Petrobrás: "gente que não sabe governar"

O ex-presidente fez críticas ao novo presidente da Petrobrás, o entreguista Adriano Pires, durante encontro com petroleiros no Rio de Janeiro edit

247 - O ex-presidente Lula, durante encontro com petroleiros nesta terça-feira, 29, no Rio de Janeiro, fez críticas ao novo presidente da Petrobrás, Adriano Pires, entreguista do petróleo nacional e defensor da política de preços que encarece o recurso essencial. Pires substitui o general da reserva Joaquim Silva e Luna, demitido da presidência da estatal por Jair Bolsonaro.

>>> "A Petrobrás tem que se transformar em uma briga nacional", diz Lula

“Eu não conheço essa pessoa e, por isso, eu não vou falar mal do cara que assumiu, mas nos dois trechos de notícia que li hoje eu vi que ele é lobista. E que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que às nossas”, disse Lula, conforme a coluna Radar, na revista Veja.

“[Eu li] que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso. E essa gente que não sabe governar ao invés de ter criatividade para fazer coisas que não existem, eles querem vender o que têm. Ou seja, vamos vender o que temos e quando acabar tudo vamos ver o que fazer”, disse.

