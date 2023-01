Wadih Damous: recuperação judicial da Americanas não pode ser justificativa para lesar consumidor

O máximo que pode ocorrer é a companhia ter mais prazo de entrega de alguma compra, afirmou o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous edit

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, afirmou que o pedido das Lojas Americanas para entrar em recuperação judicial - e aceito pela Justiça - não pode ter como consequência o atraso ou o cancelamento de compra sem reembolso. As Lojas Americanas têm dívidas de R$ 43 bilhões distribuídas a 16 mil credores.

"A recuperação judicial não é um argumento válido para lesar o consumidor", complementou Damous. O posicionamento dele foi publicado nesta quinta-feira (19) na coluna Painel.

>>> Fiesp diz que Josué Gomes segue como presidente da entidade

De acordo com o dirigente, o máximo que pode ocorrer é uma negociação para a companhia ter mais prazo de entrega. "Não vamos atrapalhar alguma negociação. Mas para isso queremos saber da empresa que mecanismo vai anunciar para fazer essa renegociação", disse Damous.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) pediu na última terça-feira (17) que a Americanas informe as medidas para proteger os interesses dos consumidores, qual o impacto da fraude contábil para o público em geral e os canais para solução de controvérsias.

>>> Rombo bilionário das Americanas pode se repetir na Eletrobrás, alerta associação de empregados

Juntos, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira possuem 31% da companhia, mas deram o calote e não aceitaram colocar dinheiro na empresa na crise financeira. Eles querem dar apenas R$ 6 bilhões e bancos colocariam outra parte, convertendo parte da dívida em ações.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.