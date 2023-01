Rombo bilionário das Americanas pode se repetir na Eletrobrás, alerta associação de empregados

Apoie o 247

247 - A Associação dos Empregados da Eletrobrás (Aeel) publicou uma nota se opondo à gestão do grupo 3G Radar na companhia, informa a Agência CMA.

A 3G é a maior acionista preferencialista da Eletrobrás e tem como sócios os bilionários Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lemann, responsáveis por esconder durante anos uma fraude contábil de R$ 20 bilhões nos balanços das Lojas Americanas. A varejista declarou um rombo de R$ 43 bilhões e pediu recuperação judicial nesta quinta-feira (19) .

“A 3G, que quebrou a Kraft-Heinz, e agora as Lojas Americanas, não pode gerir a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Vamos denunciar nas redes a péssima atuação do grupo 3G e mudar o destino da Eletrobrás”, escreveu a Aeel no Twitter. A associação defende a reestatização da empresa de energia.

>>> Sicupira comprou helicóptero de R$ 100 milhões após fraude de R$ 20 bilhões nas Americanas

Os empregados da Eletrobrás classificam a diretora de financeira Elvira Presta como uma “preposta” de Jorge Paulo Lemann e afirmam que a 3G influenciou para que o Conselho de Administração da companhia de energia aprovasse uma nova política de recompra de ações e alterasse a política de pagamento de dividendos.

“Além disso, agraciou seus executivos com aumentos de 400% e adotou um novo método para premiar seus executivos com uma remuneração variável baseada em ações. Importa apenas a busca por lucros, dividendos e bônus no curtíssimo prazo”, destaca a associação.

