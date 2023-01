Marina em Davos: 'há pressa para o enfrentamento à desigualdade, ao risco climático e à perda de biodiversidade'

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática destacou o encontro com a ativista ambiental sueca Greta Thunberg em Davos, na Europa, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira (19) que teve um encontro com a ativista ambiental sueca Greta Thunberg em Davos, na Suíça, onde ocorre o Fórum Econômico Mundial.

"Tive a graça de ter um potente e encorajador encontro com a terceira geração de ativistas ambientais. As juventudes têm pressa por resultados no enfrentamento das desigualdades, do risco climático e da perda de biodiversidade", disse Marina pelo Twitter.

>>> TSE abre investigação contra Bolsonaro por abuso de poder político

"Ao lado de jovens mulheres ativistas de vários continentes pensei: dos empates locais em Xapuri ao lado de Chico Mendes, em defesa da floresta, ao empate global para evitar o completo desequilíbrio do planeta, ao lado de Greta Thunberg e suas companheiras de novas/velhas jornadas".

A ministra havia destacado o aumento de dinheiro no Fundo Amazônia como uma das alternativas para o combate ao desmatamento e mais fiscalização contra a criminalidade nas florestas brasileiras.

>>> Justiça aceita pedido de recuperação judicial das Americanas

O desmatamento na Amazônia bateu novo recorde em 2022, mostrou um relatório divulgado nessa quarta (18) pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve no Fórum Econômico Mundial e destacou os investimentos em fontes de energia limpa como uma das soluções para dar mais rapidez à industrialização da América Latina.

Ao lado de jovens mulheres ativistas de vários continentes pensei: dos empates locais em Xapuri ao lado de Chico Mendes, em defesa da floresta, ao empate global para evitar o completo desequilíbrio do planeta, ao lado de @GretaThunberg e suas companheiras de novas/velhas jornadas pic.twitter.com/z4kH0pK9kA — Marina Silva (@MarinaSilva) January 19, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.