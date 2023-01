Marina: fundo Amazônia pode ser ampliado para no mínimo US$ 10 bilhões e ajudar no combate ao crime

"Quem sabe podemos ultrapassar (os US$ 10 bilhões)", disse a ministra do Meio Ambiente edit

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva (Rede), destacou a hipótese de o Fundo Amazônia ter mais dinheiro. A entidade recebe US$ 1,2 bilhão atualmente da Noruega e da Alemanha. A instituição foi criada em 2008, no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente.

"Queremos ampliar o fundo e vamos nos esforçar para captar mais. Quem sabe podemos ultrapassar (os US$ 10 bilhões)", complementou ela no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, durante entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

A estimativa de US$ 10 bilhões foi de Carlos Nobre, um dos cientistas brasileiros com maior trânsito internacional, também presente no evento na Suíça.

"A meta de chegar a US$ 10 bilhões em doações para o Fundo Amazônia é totalmente factível", afirmou o climatologista e professor da USP (Universidade de São Paulo). "Este é o volume de investimento mínimo de que precisamos para salvar a Amazônia e construir uma nova bioeconomia de floresta em pé".

