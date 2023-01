Justiça aceita pedido de recuperação judicial das Americanas

Apoie o 247

247 - O juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio, aceitou o pedido de recuperação judicial das Americanas, feito por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, os principais acionistas da rede. As informações são do UOL.

"Trata-se de uma das maiores e mais relevantes recuperações judiciais ajuizadas até o momento no país, não só por conta do seu passivo, mas por toda a repercussão de mercado que a situação de crise das requerentes vem provocando e, por todo o aspecto social envolvido, dado o vultoso número de credores, de empregados diretos e indiretos dependentes da atividade empresarial ora tutelada, bem como o relevante volume de riqueza e tributos gerados", diz o juiz.

O juiz também determinou que os bancos cumpram a decisão cautelar do dia 13, que suspendeu a possibilidade de cobrança de dívidas da empresa pelo prazo de 30 dias.

Os bilionários esconderam durante anos uma fraude contábil de R$ 20 bilhões nos balanços das Lojas Americanas, confirmaram o calote aos credores nesta quinta-feira (19). A defesa dos bilionários declarou dívidas de R$ 43 bilhões, distribuídas em mais de 16 mil credores.

