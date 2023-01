TSE abre investigação contra Bolsonaro por abuso de poder político

Investigadores apuram atos de campanha de bolsonarista no Planalto e do Palácio da Alvorada edit

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves abriu nesta quinta-feira (19) mais uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) contra Jair Bolsonaro (PL). A Corte já soma 16 ações para investigar o ex-ocupante do Planalto. Nem todas foram abertas, de acordo com o portal G1.

O procedimento aberto apura eventual abuso de poder político e econômico. Bolsonaro pode ficar inelegível.

Na ação, a coligação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), autora do pedido, reforçou que bolsonaristas fizeram atos de campanha no Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada.

Segundo a coligação, ao utilizar os palácios como "palco de encontro" com governadores, deputados federais e celebridades, o ex-chefe do Executivo federal desvirtuou a finalidade dos bens públicos com o objetivo de alavancar a sua candidatura.

O Planalto é onde fica o gabinete da Presidência da República. A Alvorada é a residência oficial de um presidente.

