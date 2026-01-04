Celso de Mello: "sequestro de Maduro constitui ato essencialmente criminoso"

247 - O ministro aposentado Celso de Mello afirmou que a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos foi um sequestro armado, trazendo riscos para a América Latina e para o resto do mundo. De acordo com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, são legítimas as críticas a uma “arrogância imperial” do presidente dos EUA, Donald Trump. O político venezuelano e sua esposa foram sequestrados e encontram-se em Nova York. A entrevista foi concedida ao SBT.

“Indiferença prática a compromissos humanitários; pelo tom insultuoso com que trata países menores, como se soberanias alheias fossem apenas variáveis negociáveis”, continuou Mello, que defendeu a América Latina. “A pretensão americana de restaurar doutrinas anacrônicas, com roupagem militarizada, constitui desrespeito ostensivo aos povos latino-americanos”, disse.

“A América Latina não é protetorado, tampouco área de segurança nacional de qualquer potência. Os povos desta região lutaram, pagaram com sangue, para conquistar sua independência e consolidar regimes constitucionais próprios, plurais, socialmente sensíveis e vocacionados à paz”.

Na avaliação feita pelo jurista, “não se podem tolerar novas formas de imperialismo travestidas de doutrina ‘renovada’ (Corolário Trump à doutrina Monroe), muito menos admitir que a História retroceda aos tempos infelizes da política do ‘big stick’, quando o ‘porrete’ (poder militar) falava mais alto que o Direito Internacional, e a razão jurídica era substituída pelo arbítrio geopolítico”.

“Nenhuma conveniência repressiva autoriza substituir tratados e acordos de cooperação internacional por sequestro, que constitui ato essencialmente criminoso”.