EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe após ataque à Venezuela

(Reuters) - Os Estados Unidos informaram às companhias aéreas que as restrições no espaço aéreo do Caribe expirariam às 2h (horário de Brasília) e que os voos poderiam ser retomados à medida que os horários fossem rapidamente atualizados, disse o secretário de Transportes Sean Duffy.

Os comentários no X seguiram-se ao cancelamento de centenas de voos pelas principais companhias aéreas após o ataque dos EUA à Venezuela e a captura de seu presidente, Nicolás Maduro.

As companhias aéreas United Airlines, American Airlines, Spirit e Delta estavam se preparando para retomar os voos para o Caribe neste domingo.

No entanto, mesmo após a remoção das restrições, as empresas precisarão de vários dias para restaurar as operações normais, disse o analista de companhias aéreas Robert Mann.

Várias companhias aéreas europeias e sul-americanas também cancelaram voos.