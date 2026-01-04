TV 247 logo
      EUA suspendem restrições ao espaço aéreo do Caribe após ataque à Venezuela

      As companhias aéreas United Airlines, American Airlines, Spirit e Delta estavam se preparando para retomar os voos

      Bandeiras dos EUA e da Venezuela em ilustração (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração)

      (Reuters) - Os Estados Unidos informaram às companhias aéreas que as restrições no espaço aéreo do Caribe expirariam às 2h (horário de Brasília) e que os voos poderiam ser retomados à medida que os horários fossem rapidamente atualizados, disse o secretário de Transportes Sean Duffy.

      Os comentários no X seguiram-se ao cancelamento de centenas de voos pelas principais companhias aéreas após o ataque dos EUA à Venezuela e a captura de seu presidente, Nicolás Maduro.

      As companhias aéreas United Airlines, American Airlines, Spirit e Delta estavam se preparando para retomar os voos para o Caribe neste domingo.

      No entanto, mesmo após a remoção das restrições, as empresas precisarão de vários dias para restaurar as operações normais, disse o analista de companhias aéreas Robert Mann.

      Várias companhias aéreas europeias e sul-americanas também cancelaram voos.

