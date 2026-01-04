Perfil de Maduro faz apelo nas redes: “nós os queremos de volta”

247 - Um post no perfil de Nicolás Maduro no Instagram foi publicado para reforçar que este domingo (4) é o primeiro dia do sequestro feito por forças dos Estados Unidos. Ele foi transportado para os Estados Unidos, onde, mesmo sem provas, o presidente Donald Trump acusa o venezuelano de envolvimento com o tráfico de drogas.

“Nós os queremos de volta”, afirmou a postagem no perfil de Maduro, sequestrado. “Já se passou um dia do seu sequestro”, acrescentou a publicação.

Mais de 150 aeronaves de combate decolaram de cerca de 20 bases localizadas no Hemisfério Ocidental, informou o general Dan Caine. Em agosto de 2025, os EUA aumentaram para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levassem à prisão de Nicolás Maduro.

Também no segundo semestre do ano passado, o governo Trump ordenou ataques contra barcos nas regiões do Caribe e do Oceano Pacífico, em áreas próximas do continente sul-americano. Os ataques resultaram em mais de 100 mortes, registradas em mais de 20 ataques.

Mas o interesse estratégico dos EUA está nas reservas de petróleo da Venezuela, que tem mais de 300 bilhões de barris de petróleo. O número representa aproximadamente 17% das reservas globais.